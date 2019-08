Netflix: diffuso il trailer del nuovo film di Martin Scorsese (con un cast stellare che comprende Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci).

Netflix, il colosso americano dello streaming, ha diffuso sul web il trailer di una delle sue produzioni più importanti di sempre. Si tratta infatti del nuovo film di Martin Scorsese, intitolato The Irishman, nel quale c’è un cast stellare: da Robert De Niro (già star con Scorsese negli immortali Taxi driver e Toro Scatenato) ad Al Pacino (big per la prima volta al servizio del regista newyorkese) fino a Joe Pesci (Oscar nel 1991 come miglior attore non protagonista per Quei bravi ragazzi, sempre diretto da Scorsese). Il film è un’epica saga sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran – imbroglione e sicario (interpretato da De Niro)- che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo.

Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino), e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

The Irishman – Teaser C’è chi ha scritto la storia. E chi ne ha fatto un film. The Irishman, un film di Martin Scorsese. Pubblicato da Netflix su Mercoledì 31 luglio 2019

Per The Irishman è stata spesa la stratosferica cifra di 140 milioni di dollari. Il budget, inizialmente previsto intorno ai 100 milioni, è salito prima a 125 poi a 140 milioni, a causa dei tanti effetti speciali usati per ringiovanire il protagonista di trent’anni: ecco il motivo del passaggio del film dalla Paramount Pictures a Netflix.

Il debutto di The Irishman non sarà al cinema, ma proprio su Netflix (successivamente sarà proiettato anche nelle sale). Tutto ciò accadrà in autunno, dopo la presentazione del 27 settembre al New York Film Festival. Per un film che promette incassi da capogiro in tutto il mondo.