Marvel: in arrivo il cofanetto Infinity Saga

La Marvel Studios ha annunciato l’uscita di un cofanetto che conterrà tutti e 23 film usciti fino ad oggi che compongono la Saga dell’Infinito.

di Piero Lombardi – Ora che la terza fase del Marvel Cinematic Universe è giunta al termine, finalmente il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha annunciato l’uscita di un cofanetto che conterrà tutti e 23 film usciti fino ad oggi che compongono la Saga dell’Infinito.

Feige ha aggiunto inoltre che all’interno del cofanetto, intitolato Infinity Saga Box, sarà presente un disco bonus con tantissimi contenuti extra e le scene tagliate e inedite di tutti i film. Un acquisto indispensabile per tutti i fan del MCU.

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli come la data di uscita e il prezzo, ma con ogni probabilità potrebbe già essere sugli scaffali a Natale.

Ecco la line up dei film:

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

The Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Intanto gli Studios si preparano alla fase 4 che aprirà un nuovo ciclo narrativo.