La Walt Disney annuncia i suoi film fino al 2027: Due titoli per la Marvel

La Walt Disney annuncia la programmazione dei film in uscita entro il 2027. Oltre a Star Wars sono previsti due titoli per la Marvel e ben 4 sequel di Avatar.

di Piero Lombardi – Dopo il successo planetario di Avengers Endgame e l’acquisto della Fox, il colosso americano, Walt Disney, annuncia la sua programmazione fino al 2027 con una lineup a dir poco stellare.

Partiamo dalla saga di Star Wars di George Lucas che dopo il capitolo finale della trilogia “L’ascesa di Skywalker” previsto per la fine del 2019, ha in programma tre film in uscita rispettivamente a Dicembre 2022, Dicembre 2024 e Dicembre 2026.

Al momento non sono state rilasciate molte informazioni, non sappiamo se si tratta di un’altra trilogia o di spin off, ma le pellicole saranno dirette dagli showrunner de “Il Trono di Spade”: David Benioff e D.B. Weiss.

Per quanto riguarda l’universo cinematografico Marvel, sono previsti 2 titoli nel 2020, 3 nel 2021 e altri 3 nel 2022. Al momento Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha posto il veto della massima riservatezza sulle pellicole in quanto non si conosce lo sviluppo della quarta fase del MCU (Marvel Cinematic Universe), che ha appena terminato la strabiliante saga dell’infinito con Endgame.

Molto probabilmente arriveranno in questi anni: il terzo episodio de “I Guardiani della Galassia” e “ Gli Eterni”, che vedrà Angelina Jolie tra i protagonisti del cast.

Ma non è finita qui, la Casa di Topolino, oltre a una sfilza di live-action quali, Mulan, Crudelia, Il libro della Giungla, il Re Leone e Alladin, in uscita prossimamente, ha annunciato addirittura ben 4 sequel di Avatar.

Ecco la lineup ufficiale