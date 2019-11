Giorgio Tirabassi tranquillizza tutti dopo l’infarto: “Sto bene e in buone mani”

L’attore Giorgio Tirabassi è stato operato d’urgenza dopo l’infarto di venerdì: in questo momento si trova presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell’ospedale di Avezzano.

Giorgio Tirabassi | “Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti. Sto bene e in buone mani”. Poche parole, scritte sulla sua pagina Facebook da Giorgio Tirabassi, dopo l’infarto che l’ha colpito venerdì sera in Abruzzo, durante la presentazione del film ‘Il Grande Salto’. L’attore 59enne è attualmente ricoverato presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell’ospedale di Avezzano.

L’incoraggiamento dei fan

Tirabassi, 59 anni, è ora sotto il controllo dei medici mentre via Twitter e non solo il mondo del cinema (“Forza Giorgio siamo al tuo fianco”, cinguetta Taoduefilm) e quello dei numerosi fan (“Giorgio siamo tutti con te”, scrive ad esempio Giada) lo incoraggia a non mollare.