Ciro l’Immortale: Villa Pignatelli scelta come set per le riprese del film dedicato al celebre personaggio della serie Gomorra (interpretato da Marco D’Amore, anche regista della pellicola).

Dopo i quartieri napoletani di Barra e Ponticelli, il set del film che riporterà in vita Ciro l’Immortale, celebre personaggio della serie Gomorra interpretato da Marco D’Amore (anche regista della pellicola), si è spostato in quel di San Giorgio a Cremano: la location scelta è Villa Pignatelli di Montecalvo.

Cattleya, la stessa casa produttrice della serie Gomorra, ha tra l’altro scelto molte comparse tra i cittadini di San Giorgio a Cremano. A testimoniare l’avvenimento è stato il sindaco della città vesuviana, Giorgio Zinno, che su Facebook ha anche pubblicato qualche scatto dal set di questo spin-off di Gomorra, annunciando altri possibili set nella città di Massimo Troisi anche per il futuro: “Cattleya -ha scritto il primo cittadino sangiorgese- ci ha già chiesto di poter utilizzare anche altre ville vesuviane per alcune prossime produzioni di pellicole e serie tv. E questo ci rende orgogliosi perchè San Giorgio a Cremano conferma la sua vocazione cinematografica anche per la presenza del patrimonio artistico che abbiamo in città“.

Ancora top secret sia la trama del film (intitolato L’immortale) che la data di uscita nelle sale, per un’opera cinematografica molto attesa dai fan di Gomorra, visto che il personaggio interpretato da Marco D’amore è stato ucciso alla fine della terza serie.

Foto all’interno: pagina Facebook “Giorgio Zinno Sindaco”