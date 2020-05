Disney+: ecco le 5 migliori uscite di maggio 2020

Disney+, maggio 2020. Ecco la nostra selezione delle 5 migliori serie in uscita sulla nuovissima piattaforma di streaming.

Disney+ si è da poco presentato al pubblico mondiale. Per la casa madre di Topolino si tratta dei primi passi nel mondo dello streaming, ma le premesse per un grande spettacolo ci sono già tutte.

Con l’arrivo del mese di maggio arrivano anche alcune delle prime opere pensate apposte per la piattaforma e noi abbiamo selezionato le migliori 5 in uscita proprio nel corso di questo mese.

Ecco la lista delle 5 migliori uscite di maggio:

Star Wars: L’ascesa di Skywalker – 4 maggio

Arriva l’ultimo controverso film della nuova trilogia di Star Wars diretto da J.J. Abrams. Che siate tra gli amanti di questo episodio o tra i moltissimi detrattori, indubbiamente si tratta di una pubblicazione importante per quel che riguarda lo streaming domestico.

CAR S.O.S. – 1 Maggio

Arrivano in una sola botta ben 7 stagioni di uno degli show dedicati al restauro di automobili d’epoca più apprezzato da tutti gli appassionati di motori.

Mickey and the Seal – 29 maggio

Impossibile non consigliare di visionare questo cortometraggio dedicato al leggendario Topolino in una delle sue avventure più iconiche per quel che riguarda la produzione degli anni ’60 targata Disney. Puro intrattenimento d’annata.

Fantastic Mr. Fox – 22 Maggio

Si tratta di un interessante film in stop motion del 2009, con la regia di Wes Anderson. Protagonista della pellicola una volpe che con i propri compari animali dichiarano guerra ai contadini della zona. Ricordiamo che il film fu candidato per ben 2 premi Oscar all’epoca.

Marvel’s Future Adventure – 22 maggio

Seconda stagione della serie animata dedicata agli Avengers. La particolarità di questa serie è che si tratta di una produzione giapponese che quindi cambia un po’ le carte in tavola sul piano stilistico per quel che riguarda l’iconico immaginario americano dei personaggi Marvel.