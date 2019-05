Disney: Aladdin si prepara a sbancare il botteghino

Aladdin apre con oltre 700mila euro per la prima proiezione in Italia e si prepara a raggiungere i 5 milioni di incassi nel weekend.

di Piero Lombardi – Dopo il live action di Dumbo del regista Tim Burton, Disney torna al cinema con un altro classico intramontabile: Aladdin che apre con oltre 700mila euro per la prima proiezione in Italia e si prepara a raggiungere i 5 milioni di incassi nel fine settimana.

Il film è ispirato al classico Disney del 1992 che a sua volta trae spunto da “Le Mille e una Notte”, racconta le vicende del ladro Aladdin che si innamora della figlia del sultano Jasmine.

Intanto il visir del Sultano,Jafar, vuole impossessarsi di una lampada dai poteri magici che permette di esaudire ogni desiderio e sfrutta Aladdin per ottenerla.

Il ladruncolo riuscirà a trovare la lampada e a liberare il Genio al suo interno che lo aiuterà a conquistare il cuore della principessa tra mille peripezie. Alla regia Guy Ritchie alla sua prima esperienza con la Casa di Topolino.

Tra il cast ritroviamo Mena Massoud, attore nella serie televisiva “Jack Ryan”, Naomi Scott, attrice e cantante inglese e infine la star del cinema Will Smith che interpreta il Genio.

Lo stesso ha omaggiato durante le riprese l’attore Robin Williams che doppiò il suo personaggio nel ‘92, condividendo un post sui social:

«So che i Geni non hanno piedi… Ma hai lasciato delle scarpe molto grandi da riempire, Riposa in pace Robin!».

Dopo il successo planetario di Avengers: Endgame, la Disney riuscirà a sbancare di nuovo il botteghino?