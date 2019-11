Checco Zalone: pubblicata la locandina del nuovo film del comico pugliese. Tolo Tolo sarà al cinema dall’1 gennaio 2020 (e si prevedono grandi incassi).

A quattro anni dal grandissimo successo di Quo Vado (65 milioni di euro di incassi), Checco Zalone torna al cinema con il suo nuovo film, intitolato Tolo Tolo. La nuova pellicola (che vedrà lo stesso Luca Medici, questo il suo vero nome, per la prima volta anche regista) sarà nei cinema dall’1 gennaio 2020.

In attesa dell’uscita nelle sale di tutta Italia, è stata svelata la locandina del film, prodotto dalla Taodue di Pietro Valsecchi. Nel manifesto si vede Checco in primo piano in cammino nel deserto, in bermuda, camicia, occhiali, mocassini e borsello, con sullo sfondo un camion stracarico di bagagli e con alcuni tuareg sopra. Il film è scritto insieme a Paolo Virzì e racconta di un comico napoletano che fugge in Kenya e Malindi perché minacciato da un boss: un Carabiniere sarà al suo fianco e diverrà suo malgrado un compagno di avventure.

Nel cast c’è anche Barbara Bouchet e il film è stato girato tra Marocco, Kenya, Roma, Bari, Acquaviva delle Fonti, Gravina di Puglia, Malta e Trieste.

Come per i precedenti lavori cinematografici del comico pugliese, anche per Tolo Tolo si prevedono grandi incassi, con Zalone ormai sempre più protagonista del cinema italiano.