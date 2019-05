Avengers Endgame: E’ record di incassi. James Cameron si congratula con la produzione

Avengers Endgame ha battuto Titanic in soli 11 giorni di programmazione. James Cameron celebra il successo del film della Marvel.

di Piero Lombardi – Avengers Endgame ha riscosso un grande successo ed è in vetta alla classifica dei film più visti con un record d’incassi eccezionale. Con una divertentissima vignetta che vede il Titanic infrangersi sul logo degli Avengers, il regista pluripremiato James Cameron che ha girato Avatar, Titanic e Terminator solo per citarne alcuni, celebra il successo planetario del film dei Fratelli Russo.

A Kevin e a tutti quanti alla Marvel,

un iceberg ha affondato il vero Titanic. Ci sono voluti gli Avengers per affondare il mio Titanic. Tutti qui alla Lighstorm Entertainment si congratulano per il traguardo che avete raggiunto. Avete dimostrato che l’industria cinematografica non solo è viva e sta bene, ma è più grande che mai!

Jim Cameron

Il film della Marvel ha battuto Titanic in soli 11 giorni di programmazione e punta a raggiungere la vetta assoluta di Avatar con 2,788 miliardi di dollari, chiaramente questi dati vanno presi in considerazione non tenendo conto del tasso di inflazione e il conseguente rincaro del costo dei biglietti.

Cameron è attualmente impegnato nello sviluppo dei sequel di Avatar annunciati pochi giorni fa, il primo dovrebbe arrivare al cinema il 18 Dicembre 2020, intanto Avengers Endgame continua a infrangere tutti i record, confermando che nonostante l’avvento di servizi quali Netflix, Amazon Video e soci, il grande schermo resta ancora il preferito degli utenti.