Giovedì 5 dicembre uscirà nelle sale cinematografiche L’Immortale, il film che riporterà in vita Ciro Di Marzio, celebre personaggio della serie Gomorra interpretato da Marco D’Amore (che ha anche scritto e diretto la pellicola).

Dal trailer del film si evince che “Ciruzzo” è ancora vivo, prendendo il via lì dove si concludeva la terza stagione di Gomorra: il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli dopo il colpo di pistola che gli ha sparato l’amico fraterno Genny Savastano (Salvatore Esposito).

E mentre sprofonda sempre di più, i suoni attutiti dall’acqua si confondono con la sua voce fuori campo, che in napoletano dice: “Nella vita non devi avere paura di niente, nemmeno di morire”.

Mentre Ciro sprofonda, in lui riaffiorano i ricordi del terremoto dell’Irpinia dove lui (neonato) si salvò miracolosamente da sotto le macerie, motivo per il quale è soprannominato L’Immortale. Poi il suo corpo appare su una barella: Ciro Di Marzio è vivo. “Allora è vero quello che si dice, l’Immortale non lo uccide nessuno”, sentenzia la voce di Don Aniello.

Ed è proprio quest’ultimo a offrirgli una nuova vita lontano da Napoli. Da quel momento, si alternano le immagini dell’infanzia di Ciro (che da piccolo ha il volto di Giuseppe Aiello, 10 anni) e della sua educazione criminale e sentimentale nella Napoli degli anni ’80 e quelle della sua nuova vita, alle prese con un nuovo business criminale nell’Est Europa e con uno spietato boss della mafia russa.

Alcune scene del film sono state girate in quartieri di Napoli (Scampia, Barra e Ponticelli), oltre che in Villa Pignatelli a San Giorgio a Cremano. Il film sarà distribuito da Vision Distribution ed è prodotto da Cattleya (la stessa società produttrice di Gomorra) con Vision Distribution in collaborazione con SKY e Beta Film.