Cimitero di Poggioreale resta chiuso: confronto con l’assessore Santagada

Comune di Napoli: confronto in Commissione Salute e Verde sul Cimitero di Poggioreale (ancora chiuso ai cittadini dopo il crollo dello scorso 5 gennaio).

La commissione Salute e Verde, presieduta da Fiorella Saggese, ha incontrato oggi l’assessore Vincenzo Santagada per un confronto sulle aree cimiteriali cittadine e sulla situazione del Cimitero Monumentale di Poggioreale dopo il crollo del 5 gennaio. È stata respinta, ha spiegato l’assessore, la richiesta di dissequestro parziale dell’area presentata dal Comune alla Procura della Repubblica.

Al momento l’intera area è accessibile solo alla società Metropolitana di Napoli, per il monitoraggio dei movimenti del suolo e per le operazioni di messa in sicurezza dei manufatti. L’interlocuzione con il comitato civico dei familiari dei defunti è continua e c’è la disponibilità della presidente Maria Caniglia a offrire la sede della Municipalità 4 per le riunioni.

Sul versante della riqualificazione, ha continuato Santagada, è necessario adeguare la progettazione alle nuove abitudini dei napoletani in tema di culto dei defunti. L’obiettivo è rendere più fruibile il Monumentale, sia attraverso la digitalizzazione, sia valorizzandolo come luogo di cultura e di conservazione della memoria cittadina. Infine, ha concluso, bisogna realizzare un nuovo regolamento cimiteriale che permetta di intervenire in maniera organica sulla materia.

Nel corso del dibattito i consiglieri Sergio Colella (Manfredi Sindaco), Luigi Musto (Manfredi Sindaco), Annamaria Maisto (Azzurri Noi Sud Napoli Viva), Gennaro Acampora (Partito Democratico) sono intervenuti su aspetti legati al sequestro del Monumentale; al ruolo di Napoli Servizi nella manutenzione; all’ipotesi di punti d’ascolto presso la Municipalità 4 per le famiglie dei defunti; al decentramento dei servizi cimiteriali; alla possibilità di procedere a stralci nella manutenzione, riqualificazione e costruzione di nuovi loculi nelle aree cimiteriali non sottoposte ai vincoli della Soprintendenza.