Choc a Lettere, 74enne ucciso in auto a colpi di pistola: indagano i Carabinieri

Cronaca di Napoli: ieri sera un uomo di 74 anni (ex elicotterista dell’Aeronautica) è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nella sua auto a Lettere.

Choc ieri sera a Lettere, città sui Monti Lattari in provincia di Napoli, dove un uomo di 74 anni, Domenico Giordano (ex elicotterista dell’Aeronautica, incensurato), è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo della sua auto.

Come riporta il “Corriere del Mezzogiorno”, i Carabinieri sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto in via Nuova Depugliano.

I residenti hanno sentito i colpi di pistola, con successivo arrivo di quattro auto dei Carabinieri. I militari di Castellammare di Stabia si stanno occupando delle indagini, ma si tenderebbe ad escludere la pista legata alla malavita organizzata.