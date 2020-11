Chiusano San Domenico, incassa senza passaggio di proprietà: denunciato titolare agenzia pratiche auto

Cronaca di Avellino: i carabinieri di Chiusano San Domenico hanno denunciato per truffa il 35enne titolare di un’agenzia di pratiche auto che incassava denaro senza effettuare il passaggio di proprietà.

I Carabinieri della Stazione di Chiusano San Domenico hanno denunciato in stato di libertà un 35enne della provincia di Caserta, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di truffa.

Il predetto, titolare di un’agenzia di pratiche auto, incassato circa 500 euro pagati dalla vittima per il passaggio di proprietà di un’autovettura appena acquistata, non ottemperava all’obbligo assunto. A conclusione di specifiche indagini avviate a seguito della denuncia sporta dal malcapitato, i Carabinieri, accertato il modus operandi utilizzato dal 35enne anche in altre circostanze, lo hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa Difenditi dalle truffe, nata per forte volontà del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino ed attuata in modo capillare sul territorio da parte di tutti i reparti dipendenti, per la specifica prevenzione di tale reato predatorio.

È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti rubati.