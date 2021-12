Chiaiano, carabinieri impegnati in servizi di contrasto alle armi

Perquisizioni e posti di controllo nelle zone più sensibili del quartiere Chiaiano da parte dei militari della compagnia Vomero.

Contrasto alle armi in zona Chiaiano. Questo l’obiettivo della compagnia Napoli Vomero che ha messo in atto una serie di controlli nel quartiere e nelle vicine zone periferiche. Perquisizioni e posti di controllo nelle zone più sensibili perché, nonostante i molteplici impegni che vedono in questo periodo i Carabinieri in prima linea, la lotta alla criminalità diffusa non si ferma. 87 persone identificate, 38 delle quali già note alle forze dell’ordine, 1 pistola e 3 armi bianche il bilancio dei militari.

Non sono mancati i controlli con il metal detector presso la metro di Chiaiano dove i Carabinieri hanno denunciato due ragazzi trovati in possesso di due coltelli a serramanico e di due spinelli. Denunciati per porto abusivo di arma bianca e segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente. Altri 7, i ragazzi segnalati alla prefettura, anche loro sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga. Alla stazione metro di Chiaiano non sono mancati i controlli al greenpass. Dal 6 dicembre sono quasi 7mila le persone controllate. Ieri 11 sono state sanzionate perché senza la prevista carta verde.

A Piscinola i Carabinieri della stazione di Marianella hanno arrestato per detenzione di arma clandestina un 31enne incensurato di Pianura. I militari hanno notato due uomini a bordo di un’utilitaria a via Napoli e gli hanno intimato di fermarsi. L’autista non ha accettato l’invito e tentato di fuggire, pochi metri ed i Carabinieri li fermano. Perquisiti, il 31enne è stato trovato in possesso di una pistola beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e pronta a sparare – nel caricatore 8 colpi. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato anche una mazza, come quelle da baseball, lunga 40 centimetri. Il passeggero – ha 29 anni ed anche lui è incensurato – è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente, nelle sue tasche una dose di marijuana. L’arrestato è stato condotto al carcere in attesa di giudizio. La pistola sequestrata sarà sottoposta ai rilievi balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.