Chiaiano, 26enne accoltellato dopo una partita di calcetto

Un 26enne è stato accoltellato a Chiaiano poco dopo la mezzanotte, dopo una partita di calcetto: indagano i carabinieri.

Un giovane di 26 anni è stato accoltellato poco dopo la mezzanotte a Napoli, dopo una partita di calcetto disputata nella zona di Chiaiano: il ragazzo, S.D.D., si è recato nel pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli della città dove i sanitari hanno riscontrato “ferite da punta o taglio nella regione sacrale centrale e al fianco destro”.

Il 26enne è stato medicato e dimesso: per lui la prognosi dei medici è di 10 giorni. In ospedale è intervenuta una pattuglia mobile di zona dei carabinieri della Compagnia Vomero. I militari stanno ora indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.