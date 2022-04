Chiaia, paura nella zona della movida: esplosi colpi di pistola

Trema la zona della movida di Chiaia, a Napoli, dove, nella tarda serata di ieri, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola.

Nel corso della tarda serata di ieri, venerdì 22 aprile, intorno alla mezzanotte, in piazza San Pasquale, a Napoli, nel quartiere Chiaia, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno trovato ben dieci bossoli, tutti a salve, tra via Vincenzo Cuoco e via Carducci.

I militari hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Al momento non si esclude alcuna pista.