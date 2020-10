Chiaia, vendeva alcolici a minorenni: bar chiuso per un mese

66

Cronaca di Napoli: il Questore ha disposto la chiusura per 30 giorni di un bar in vicoletto Belledonne a Chiaia per somministrazione di alcolici a minorenni.

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato San Ferdinando, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar in vicoletto Belledonne a Chiaia.

Lo scorso settembre, in due diverse occasioni, sono state somministrate bevande alcoliche ad alcune minori dei 16 anni, in un caso una tredicenne ed una quattordicenne; per tale motivo, il titolare e una dipendente del bar sono stati denunciati per somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Il locale, inoltre, già lo scorso giugno era stato destinatario di un provvedimento di chiusura della durata di 7 giorni poiché nel febbraio scorso si era verificato un episodio analogo.