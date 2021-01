Napoli, Chiaia: I poliziotti hanno sanzionato i titolari di due bar in via Bisignano all’esterno dei quali si erano creati degli assembramenti.

- Advertisement -

Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona dei “baretti” e delle vicine vie dello shopping dove hanno identificato 149 persone sanzionandone 2 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché prive di mascherina.

Inoltre, i poliziotti hanno sanzionato i titolari di due bar in via Bisignano all’esterno dei quali si erano creati degli assembramenti.

Infine, in via Caracciolo e via Chiatamone, i poliziotti hanno bloccato e denunciato due napoletani con precedenti di polizia già sottoposti a DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) poiché stavano svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.