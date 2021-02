Centro Direzionale, aggredisce e rapina una ragazza: arrestato un 24enne (IL NOME)

Cronaca di Napoli: la Polizia ha arrestato un 24enne che aveva rubato il cellulare a una ragazza presso il Centro Direzionale.

- Advertisement -

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vasto, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nel Centro Direzionale hanno udito delle urla e hanno visto una donna rincorrere una persona.

I poliziotti, con il supporto di due guardie giurate, hanno raggiunto e bloccato l’uomo nei pressi dell’isola G4 accertando che, poco prima, aveva aggredito e rapinato la donna del telefono.

El Khalladi Brahim, 24enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina aggravata; il telefono è stato riconsegnato alla proprietaria.

Via Marina, denunciato un 49enne: aveva un coltello

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nuova Marina hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e fermato trovandolo in possesso di un coltello della lunghezza di circa 30 cm. A.B., 49enne algerino irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.