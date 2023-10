Al Centro Commerciale Campania “Napoli svelata – rassegna Indie di musica e arte”

La rassegna ‘Napoli svelata’ tutti i giovedì del mese di ottobre al Centro Commerciale Campania di Marcianise.

Al Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, arriva “Napoli svelata”, la rassegna indie che vi porterà nel cuore pulsante della scena musicale e artistica di Napoli. Tutti i giovedì del mese di ottobre e giovedì 9 novembre, artisti e band della scena indie napoletana racconteranno le loro storie attraverso musica, immagini ed emozioni, portando al “Campania” le sfumature e i contrasti della città di Napoli.

La Maschera, Fede ’N’ Marlene, Gabriele Esposito e Napoleone sono alcuni dei protagonisti di un bellissimo viaggio che unisce Napoli e il “Centro Campania”. Ogni giovedì, a partire dalle ore 18, Piazza Centrale e Piazza Campania diventeranno come le piazze meravigliose e colorate di una delle città più belle del mondo, dove gli artisti, attraverso le loro opere, riescono a esprimere e trasmettere il calore e l’anima magica di Napoli. Questo il programma nel dettaglio:

5 OTTOBRE

PRESHOW in Piazza Centrale – ore 18

SPETTACOLO E MOSTRA DELLE “GUARATTELLE” a cura di Selvaggia Filippini.

Le Guarattelle rappresentano l’antica tradizione dei burattini a guanto napoletani, che vanta più di 5 secoli di vita.

LIVE SHOW in PIAZZA CAMPANIA – ore 22

LA MASCHERA, una band ad alto tasso di sperimentazione sulla scena da più di 10 anni e il cui sound si può definire marcatamente “World”. Fede N’ Marlen, un duo dall’approccio internazionale che racconta due mondi, fatti di fragilità, desideri e accorati appelli all’umanità.

12 OTTOBRE

PRESHOW in Piazza Centrale – ore 18

MADONNARO

I madonnari sono artisti di strada che di solito ritraggono soggetti sacri. L’artista dell’Associazione Madonnari Napoletani realizzerà live l’opera “La Cappella di San Gennaro” e verranno esposte altre due opera dell’artista.

LIVE SHOW in PIAZZA CAMPANIA – ore 22

NAPOLEONE, autore, cantautore e produttore di origini campane trapiantato a Torino. Ha dato vita ad un progetto artistico con un sound fresco e internazionale cercando di rievocare storie, luoghi e personaggi del passato, mantenendo le atmosfere della tradizione musicale campana. Gabriele Esposito, il cantante e cantautore che ha saputo stregare il pubblico di XFactor 11 ma che continua a esibirsi tra le strade della sua amata Napoli.

19 OTTOBRE

PRESHOW in Piazza Centrale – ore 18

LA NAPOLI ANTICA E MODERNA ATTRAVERSO L’ARTE DEL GIOCO

Esposizione delle due edizioni speciali del Risiko e del Monopoli dedicate a Napoli e di altri giochi antichi e moderni ispirati dalla città di Napoli. Sarà inoltre allestita una postazione dove poter giocare ad una versione napoletana di “Brancalonia”, un gioco di ruolo che segue le regole base di Dungeons and Dragons. La partita avrà una durata di 30 minuti circa, con un minimo di 4 giocatori e verrà ripetuta più volte nel corso dello svolgimento

dell’evento.

LIVE SHOW in PIAZZA CAMPANIA – ore 22

FOJA, il gruppo folk rock partenopeo che ha ottenuto la candidatura per la miglior canzone originale sia al David di Donatello con i brani “’A malia” e “A chi appartieni”, che ai Nastri d’Argento con “’A malia”. Novaffair, band alternative rock della provincia di Napoli che ha diviso il palco con band del calibro di Rezophonic, Manuel Agnelli, Bud Spencer Blues Explosion, Colapesce.

26 OTTOBRE

PRESHOW in Piazza Centrale – ore 18

SAPORI SVELATI

L’associazione Nartea darà luogo ad una degustazione di vini passiti e formaggi importanti per l’enogastronomia campana. Ogni degustazione avrà una durata massima di 20 minuti e verrà ripetuta nel lasso di tempo tra le 18:00 e le 20:00.

LIVE SHOW in PIAZZA CAMPANIA – ore 22

24 GRANA, una delle esperienze più singolari e intriganti della scena indie italiana a cavallo tra i due millenni. Una saga musicale che, pur mantenendo le radici nel proprio territorio, non ha esitato a cambiare suono più volte. Epo, una band che fornisce una chiave di lettura nuova e attuale a canzoni ispirate e mai banali, nel solco della tradizione del miglior songwriting italiano, e non solo.

9 NOVEMBRE

PRESHOW in Piazza Centrale – ore 18

ESPOSIZIONE APNOEA e DANZATRICI AEREE

Apnoea è un marchio di abbigliamento femminile nato nel 2017 dai designer Pina Pirozzi ed Enzo Della Valle. Due danzatrici del collettivo FUNA si esibiranno in una performance di danza aerea e acrobatica, valorizzando la figura femminile promossa da Apnoea.

LIVE SHOW in PIAZZA CAMPANIA – ore 22

MEG, autrice, cantante e produttrice che ha esplorato molteplici mondi sonori, alla costante ricerca di “nuovi accordi e nuove scale”. Alla fine del 2004, Meg dà vita al suo primo disco solista dal titolo “Meg”, seguito nel 2008 da “Psychodelice”. Carla Grimaldi, un’artista che crea mondi unici grazie alla potenza del suo violino.