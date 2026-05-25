Giovedì 28 maggio ore 12.30 il varo di Castore, restaurata dagli “Scugnizzi a vela” nel laboratorio “I mestieri del mare”, con il sindaco Manfredi ed il presidente della Regione Fico.

Giovedì 28 maggio alle ore 12.30 presso il Quartier Generale Marina Militare di Napoli, Via A. Acton, 1, festeggeremo il varo di Castore, la storica imbarcazione a vela in legno restaurata dagli “Scugnizzi a vela” nel laboratorio “I mestieri del mare“.

Lo straordinario materiale didattico appartenuto allo Sport Velico della Marina Militare, ha rappresentato per circa tre anni un “Cantiere scuola“, nel quale i giovani provenienti dall’area penale campana e dai Servizi sociali del Comune di Napoli Municipalità I^, hanno acquisto esperienza e competenze necessarie all’inserimento lavorativo nel comparto cantieristico del Porto di Napoli.

Al varo di Castore sono annunciati: Il Comandante Logistico della Marina Militare, Ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro, il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’Assessore al Lavoro alle Politiche giovanili e sociali del Comune di Napoli, Chiara Marciani, il Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Antonio Ricci, la Presidente del Tribunale dei Minori di Napoli, Paola Brunese, il Procuratore del Tribunale dei Minori di Napoli, Patrizia Imperato, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale, Eliseo Cuccaro.