Casting in Campania per il film di Paolo Sorrentino. Come candidarsi

Si cercano comparse maggiorenni e minorenni per il film di Paolo Sorrentino le cui riprese saranno girate in Campania nella prossima estate. Il film sarà prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, gruppo Fremantle, con il contributo della regione Campania.

Requisiti

Per potersi candidare ai casting per comparse gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: non avere tatuaggi visibili, non avere subito interventi di chirurgia estetica e non essere dipendenti della pubblica amministrazione.

Le selezioni avverranno in presenza presso Real Albergo dei Poveri, Palazzo Fuga in Piazza Carlo III a Napoli nelle seguenti giornate:

3 maggio dalle ore 11,00 alle ore 18,00 solo per le donne

4 maggio dalle ore 11,00 alle ore 18,00 solo per gli uomini

5 maggio dalle ore 11,00 alle ore 18,00 Solo per minori che dovranno essere accompagnati da uno dei genitori o tutore legale

Come candidarsi

Per prendere parte al nuovo film di Paolo Sorrentino basterà presentarsi sul luogo indicato senza prenotarsi. Si consiglia la candidatura solo ai residenti in Campania.