Casting, cercasi comparse a Viareggio per “L’Amica geniale”

Continuano, di tanto in tanto, i casting per la nuova serie de “L’Amica geniale” che andrà come sempre in onda su Rai 1. Le prime stagioni hanno riscosso grande successo in termini di pubblico con la storia d’amicizia tra Elena e Lila che ha appassionato gli spettatori.

Per le scena della nuova stagione della serie tv che saranno effettuate a Viareggio, in Toscana, ecco allora che si cercano nuove comparse. In particolare, la produzione cerca comparse con caratteristiche fisiche che richiamino gli anni ’70. Alcune regole importanti da osservare: no a tatuaggi e tagli di capelli con doppie lunghezze, no a meches o colpi di sole. Si preferiranno comparse al naturale.

Per candidarsi occorre essere residenti o comunque domiciliati in provincia di Lucca, visto la vicinanza con Viareggio dove le riprese de “L’Amica geniale” avranno luogo. Attraverso i casting comparse si cercano:

donne tra i 18 e i 70 anni

uomini tra i 18 e i 70 anni

bambini tra i 7 e 12 anni

Per legge non è possibile accettare candidature di dipendenti della pubblica amministrazione. Per candidarsi per i casting serie tv bisognerà mandare una mail all’indirizzo castviareggioscena1@gmail.com allegando 2 foto (una in primo piano e una a figura intera) e il proprio numero di telefono. Andrà poi compilato un modulo nel quale inserire tutti i vostri dati personali.