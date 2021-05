Castello di Cisterna, 20enne ferito al petto da colpi di pistola: è grave

Un giovane di 20 anni è stato ferito in modo grave a un polmone nel complesso di palazzine popolari noto come “legge 219”, a Castello di Cisterna.

Un giovane di 20 anni, Giuseppe Orefice, è stato ferito in modo grave da un colpo di pistola. E’ accaduto ieri sera a Castello di Cisterna, nel Napoletano, in via Nino Taranto, nel complesso di palazzine popolari noto come “legge 219”. Orefice, raggiunto da un proiettile a un polmone, è stato trasportato da alcuni familiari presso l’ospedale di Nola dove è ricoverato con prognosi riservata.

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna indagano per ricostruire la dinamica della sparatoria; nella zona non ci sono telecamere di sorveglianza.