Castellammare di Stabia, sequestro di droga nel rione Savorito: un arresto (IL NOME)

Castellammare di Stabia: i controlli dei Carabinieri hanno portato al sequestro di cocaina, hashish e marijuana (trovata in un vano ascensore di una palazzina del rione Savorito). Un arresto e tre denunce.

Controlli serrati a Castellammare di Stabia dove i Carabinieri della locale compagnia hanno presidiato le strade e le piazze ritenute più sensibili.

Nel rione Savorito rinvenuta una cospicua quantità di droga: nel vano ascensore di una palazzina in Via Traversa Lattaro erano occultati 254 dosi di cocaina (56 grammi), 32 stecchette di hashish, 53 bustine di marijuana e 1315 euro in contante ritenuto provento illecito.

Arrestato per evasione Ranieri Esposito, 63enne del posto già sottoposto ai domiciliari. Nonostante la misura in atto che gli impediva di lasciare la sua abitazione, Esposito è stato sorpreso in strada. E’ ora in attesa di giudizio.

Tre le persone denunciate perché trovate in possesso di 10 chili di fuochi pirotecnici. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.