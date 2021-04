Castellammare. Casillo (Pd): “La Regione pronta per la bonifica della spiaggia”

Castellammare. Casillo (Pd): “La Regione pronta a fare la sua parte per la bonifica della spiaggia così come ha già fatto per provvedere alla chiusura di tutti gli scarichi diretti a mare”.

“Arenile di Castellammare di Stabia, la Regione Campania è pronta a fare la sua parte, così come ha già fatto per provvedere alla chiusura di tutti gli scarichi diretti a mare. Con l’allacciamento in fogna degli ultimi condomini portiamo a termine un lavoro che ho seguito costantemente e che è propedeutico per restituire la fruibilità del tratto di spiaggia che costeggia la villa comunale. L’Arpac nei prossimi giorni effettuerà i rilievi per certificare lo stato di balneabilità” – è quanto dichiara Mario Casillo, capogruppo del PD in Regione Campania.

“Il lavoro, però, continua e il nostro obiettivo resta la bonifica della spiaggia. Posso rassicurare fin da ora che quando il Comune ci consegnerà il piano, la Regione interverrà con propri finanziamenti per realizzare l’opera” – conclude Casillo.