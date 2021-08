Casoria, manca l’acqua e una 92enne in difficoltà chiede aiuto ai Carabinieri

Nelle zone di Casoria, Caivano e Arzano manca l’acqua per un guasto e anziana 92enne chiama il 112 e chiede aiuto ai Carabinieri.

I Carabinieri da sempre si distinguono per episodi di generosità ed altruismo. Ieri mattina, a Caivano la rottura di una conduttura idrica dell’acquedotto campano ha interrotto la fornitura d’acqua che ha interessato alcune aree del Comune di Cardito, Afragola e Casoria. Tutto questo, ovviamente, ha portato disagi per l’intera popolazione.

Arriva la sera e una 92enne di Casoria – che vive da sola – ha chiamato il 112. Il troppo caldo l’aveva disidratata. Voleva solo sapere dai Carabinieri quando sarebbe tornata l’acqua per potersi lavare e bere.

La centrale operativa avverte la pattuglia della Tenenza di Arzano e gli racconta cosa fosse appena avvenuto. Il Brigadiere e il Carabiniere – dopo pochi minuti – erano a casa dell’anziana. Per lei alcune bottiglie d’acqua. Un piccolo gesto per portare alla signora non solo quello di cui aveva bisogno ma anche un pizzico di serenità.