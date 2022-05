Casoria, l’assessore Brancaccio incontra il leader nazionale PSI Maraio

L’assessore Brancaccio: “Il progetto che metteremo in campo non deve riguardare soltanto la città di Casoria ma, in generale, gran parte dei comuni limitrofi.

Un ritorno dei socialisti con il leader Vincenzo Maraio che ha incontrato a Casoria l’assessore Luca Brancaccio. La news si evince dalla foto pubblicata sul profilo facebook di Brancaccio.

L’assessore in merito a questo evento ha dichiarato: “Casoria è sempre stata una città con un vivo spirito socialista. Ma non solo Casoria. Anche i Comuni confinanti hanno sempre espresso un vivo interesse sulle posizioni e sulle indicazioni politiche del partito socialista. Questo interesse va però coltivato e ci sono tutte le condizioni per farlo. È da circa un anno che vivo il territorio di Casoria e ho riscontrato una comunione di intenti, una buona base sui cui ripartire e tante persone che si ritrovano negli ideali e nei valori del psi. Sul fermento socialista va costruito un laboratorio di idee contro opportunismo, apatia ed indifferenza. Ci aspetta un gran lavoro teso ad alimentare tutti i valori socialisti”.

L’assessore Brancaccio ha illustrato il progetto che coinvolgerà anche i comuni limitrofi.

“Il progetto che metteremo in campo non deve riguardare soltanto la città di Casoria ma, in generale, gran parte dei comuni limitrofi. La nostra bussola è il partito e la linea che detta il segretario nazionale, Vincenzo Maraio, a cui va senza dubbio riconosciuta una grande capacità di aggregazione di una comunità che guarda al futuro e una competenza specifica sui temi politici attuali. Il percorso è lungo ed articolato ma grazie al sostegno del segretario e al partito intero, ci impegneremo sui territori per dare una valida alternativa alla politica oramai alla deriva”.