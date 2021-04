Casillo (PD): “La riqualificazione del litorale oplontino è prioritario per la Regione”

Casillo (PD): “La riqualificazione del litorale oplontino resta un obiettivo prioritario per la Regione”.

- Advertisement -

“La riqualificazione del litorale di Torre Annunziata resta un obiettivo prioritario della Regione Campania. Con l’importante decisione presa nel corso della riunione del 21 aprile scongiuriamo definitivamente gli effetti impattanti per il territorio relativi alla realizzazione della seconda foce del Fiume Sarno” – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale.

“Infatti, di concerto con il Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, al quale va il mio ringraziamento, si è deciso di dare seguito al progetto che prevede una serie di interventi che saranno realizzati in affiancamento alla foce naturale. In questo modo risolveremo in via definitiva l’annosa problematica della configurazione della foce del Fiume Sarno in termini del tutto compatibili con la riqualificazione e valorizzazione del litorale di Torre Annunziata” – spiega Casillo.

Alla riunione tenutasi il 21 aprile hanno partecipato il Vice Presidente della Giunta Regionale avv. Fulvio Bonavitacola, il Consigliere regionale ing. Mario Casillo, il Sindaco di Torre Annunziata dott. Vincenzo Ascione, il Dirigente della UOD 05 “Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno” ing. Roberto Vacca ed i progettisti del lotto 1 dell’Accordo Quadro raggruppamento Proger Spa (mandataria).

Si è inoltre deciso di avviare un tavolo tecnico permanente tra Regione Campania, Comune di Torre Annunziata e progettisti del lotto 1 dell’Accordo Quadro, finalizzato alla rapida definizione del progetto definitivo di riqualificazione del tratto di costa interessato.

Verrà, altresì, valutata la possibilità di eseguire interventi di prima bonifica ambientale nell’area di proprietà comunale (già ricadente nel dismesso compendio industriale Dalmine) sottoposta a sequestro, previa interlocuzione con Arpa Campania ed autorizzazione della Magistratura competente.