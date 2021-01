Caserta, piano sicurezza per il tunnel Parco della Reggia: lavori fino al 25 gennaio

Tunnel Parco della Reggia: scatta un nuovo piano sicurezza per la galleria (chiusa al traffico fino a lunedì 25 gennaio per lavori di manutenzione). Disposti percorsi alternativi: i dettagli.

Fino alle ore 6 di lunedì 25 gennaio, lavori di manutenzione sul sistema di telecontrollo e gestione (concordati da Anas e Polizia Municipale) hanno costretto alla chiusura al traffico del tunnel Parco della Reggia (situato sulla Strada Statale 700 della Reggia di Caserta).

Come riporta “Il Mattino”, scatterà un nuovo piano sicurezza per il tratto interessato dai lavori (circa due chilometri, spesso interessati da incidenti automobilistici). Inizialmente i lavori si sono svolti di notte, ma, al fine di accelerarne la durata, dalla settimana prossima interesseranno il tunnel per l’intera giornata.

Le interdizioni (partite da lunedì 11 gennaio) rendono ancora validi i percorsi alternativi precedentemente individuati. Per la viabilità alternativa per i mezzi di massa inferiore a 3,5 tonnellate, in direzione Maddaloni, è consigliata uscita via San Leucio, via Tenga, via Ponte, via Tescione, via Amalfi, via La Pira, via Cappuccini (ingresso SS700 – svincolo Caserta Ospedale); in direzione Santa Maria Capua Vetere, uscita via Cappuccini, piazza della Rimembranza (cimitero), via Raffaello, viale Cappiello, viale Beneduce, via Roma, viale Ellittico, SS7 Appia, via Tifata, SS700 svincolo di Casagiove.

La viabilità alternativa per i mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate prevede, per chi segue la direzione Maddaloni, uscita SS700 svincolo Casagiove, via Tifata, SS7 Appia Direzione Autostrada A1, ingresso autostrada A1-Caserta Nord direzione Napoli, uscita autostrada A1-Caserta Sud direzione Benevento, SP335 (exSS265), SS700, svincolo Maddaloni; per chi va in direzione Santa Maria Capua Vetere, invece direzione Maddaloni, SP335 (exSS265) direzione autostrada A1, ingresso autostrada A1 – Caserta Sud direzione Roma, uscita autostrada A1 – S. M. Capua Vetere, ingresso SS700 – svincolo Santa Maria Capua Vetere.