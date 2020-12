E’ in corso l’iniziativa promossa dai commercianti di Casavatore che, per contrastare questa terribile crisi economica, hanno ideato e promosso la formula “Casavatore spendi & vinci”.

La terribile pandemia di questi ultimi mesi ha cambiato radicalmente la vita di tutti noi, creando seri problemi non solo di carattere sanitario ma anche sociale, mettendo in difficoltà la parte viva e produttiva del nostro Paese, soprattutto tra i commercianti e i titolati di esercizi al dettaglio che con spirito di abnegazione e passione per il lavoro, si stanno rimboccando le maniche tentando di superare questa grave crisi economica.

Non fa eccezione, a tal proposito, il comune di Casavatore dove i commercianti esasperati ma tenaci hanno dato vita all’ “Associazione artigiani e commercianti di Casavatore“. Scopo di tale nobile iniziativa è quello di ricreare un indotto economico che possa riportare il commercio almeno a livelli accettabili, per contrastare questa grave crisi economica che porterà, (speriamo di no) alla chiusura di molti attività che, oberate dai debiti, si vedrà costretta a capitolare.

Per contrastare questa terribile crisi l’Associazione di Casavatore, precedentemente citata, ha avuto una brillante idea creando una pagina Facebook “Casavatore spendi & vinci” attraverso la quale verranno sponsorizzate le numerose attività presenti su questo territorio, che offriranno i loro vari prodotti a dei prezzi molto convenienti e competitivi.

Ai clienti che aderiranno a tale significativa iniziativa, sarà garantita non solo la consegna gratis a domicilio, ma potranno anche usufruire di punti che avranno accumulato nel corso dei loro acquisti, con la possibilità di ottenere la vincita di un premio. Un’iniziativa questa che in realtà vuole essere un disperato appello, amplificato dai social, per scongiurare un ‘ulteriore crisi per i commerciati di Casavatore, la cui iniziativa è già partita ufficialmente il primo dicembre scorso e sarà in vigore fino al 5 gennaio.

Pertanto i dieci clienti che avranno cumulato più punti nel corso di questo mese di dicembre, riceveranno un buono spesa pari a trenta euro da poter usufruire negli esercizi commerciali che hanno aderito a questa iniziativa. Un’iniziativa, voglio ricordarlo, fortemente voluta da Paolo Riccardi che da anni segue e si occupa, con dedizione e passione, allo sviluppo e alla promozione artistica e commerciale del Comune di Casavatore.

COME FUNZIONA CASAVATORE SPENDI&VINCI.