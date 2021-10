Casa del Mandolino Napoletano: sabato 23 ottobre DivaPlectrum e Mario Maglione in concerto

Casa del Mandolino Napoletano: sabato 23 ottobre (ore 18.30) omaggio alla Canzone Classica Napoletana con DivaPlectrum e Mario Maglione.

La Casa del Mandolino Napoletano ha il piacere di presentare la rassegna “Mandolinando con… Omaggio alla Canzone Classica Napoletana”, una serata/evento all’insegna della musica e della tradizione.

Sul palcoscenico de La Casa del Mandolino Napoletano il DivaPlectrum si esibirà in un Recital di Canzoni Classiche napoletane, ospite graditissimo della serata sarà il M° Mario Maglione. Il concerto sarà infatti impreziosito dalla straordinaria partecipazione del musicista, cantante Mario Maglione, uno dei migliori esponenti della canzone classica napoletana. Un interprete dei nostri giorni, erede spirituale di Roberto Murolo, un figlio della nostra Terra, vincitore di numerosi premi, noto nell’ambiente della musica partenopea e non solo, infatti durante la sua carriera artistica ha più volte valicato i confini nazionali diffondendo la canzone classica napoletana in diversi paesi del mondo.

Uno spazio accogliente, un ensemble di strumenti a plettro, un ospite, il M° Mario Maglione, interprete colto e raffinato, profondo conoscitore di un repertorio senza tempo che vi porterà nei vicoli di Napoli, nelle piazze, nei cortili dei palazzi, tra la gente, i colori, i profumi e la magia…

Brani e melodie che raccontano sentimenti Universali, un inno alla Vita e alla Speranza, un Patrimonio artistico e culturale immenso, apprezzato in tutto il mondo, canzoni che uniscono i popoli, un’eccellenza che ci appartiene da custodire, tutelare e valorizzare.

È obbligatoria la prenotazione. Email: casadelmandolinonapoli@gmail.com

Telefono: 3403334674/3403782113

Contributo per il concerto 10 euro. Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid 19.