Casa del Mandolino Napoletano: giovedì 16 dicembre Gran Concerto di Natale

Casa del Mandolino Napoletano: giovedì 16 dicembre (ore 18.30) Gran Concerto di Natale con l’Orchestra “Mandolinisti Napoletani”.

La Casa del Mandolino Napoletano, in occasione delle prossime festività natalizie, presenta “Mandolini in Concerto” Gran Concerto di Natale. Sul palcoscenico de La Casa del Mandolino Napoletano (piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli) l’Orchestra “Mandolinisti Napoletani” si esibirà in un repertorio di canzoni classiche napoletane e brani natalizi della tradizione.

Uniti tutti dallo stesso amore per la canzone classica napoletana, l’ Orchestra “Mandolinisti Napoletani” di cui fa parte il DivaPlectrum, Quintetto stabile della Casa del Mandolino Napoletano, eseguirà un concerto con musiche a tema natalizio, un ensemble di strumenti a plettro per un evento che rappresenta anche l’occasione per lanciare un segnale di ripresa artistica e culturale, aspettando il momento più magico dell’anno. Una serata in puro spirito natalizio, ricca di Gioia e Speranza, un momento di aggregazione e condivisione, per abbandonare la tristezza dei mesi trascorsi e augurarci tanta Serenità, lasciandoci accarezzare e avvolgere dalla straordinaria energia, potenza e dolcezza della Musica, in vista del prossimo Santo Natale. Un concerto per celebrare la Musica, l’Arte, la Passione, la Vita.

È obbligatoria la prenotazione. Email: casadelmandolinonapoli@gmail.com. Telefono: 3403334674/3403782113. Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle Norme Anti Covid vigenti.