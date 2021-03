Carosello Carosone, un film per il grande Renato: protagonista Eduardo Scarpetta

Carosello Carosone: stasera su Rai 1 l’attesissimo film con protagonista Eduardo Scarpetta (trisnipote del celebre commediografo e già tra gli interpreti de L’amica Geniale).

- Advertisement -

Questa sera (giovedì 18 marzo, ore 21.25), Rai 1 trasmetterà Carosello Carosone, film per la televisione dedicato al grande Renato Carosone, l’alfiere più conosciuto della musica napoletana nel mondo.

Un film che arriva a vent’anni dalla morte e dopo che nel 2020, pur tra mille difficoltà legate alla pandemia da Covid 19, vi sono state varie manifestazioni per i 100 anni dalla nascita nella sua Napoli (dal concerto all’Arena Flegrea alla mostra a San Domenico Maggiore). Il film (le cui musiche sono curate da Stefano Bollani) prende il nome proprio dal primo album di Renato Carosone e il suo Quartetto, Carosello Carosone, pubblicato nel 1954. Le riprese si sono svolte tra le città di Roma e Napoli nello scorso ottobre.

Nella parte del grande Renato ci sarà Eduardo Scarpetta, trisnipote del celebre commediografo, già molto apprezzato nella parte di Pasquale nelle prime due stagioni de L’Amica Geniale (e in cui sarà tra i protagonisti anche della terza stagione, attualmente in lavorazione).

Una scelta certamente azzeccata, anche perché si nota una forte somiglianza tra i due (sia nelle movenze al pianoforte che nel sorriso).

Carosello Carosone: la trama del film

New York 1958: Renato Carosone sta provando i brani del concerto che terrà alla Carnegie Hall, dove suonano artisti del calibro di Duke Ellington e Benny Goodman. È la sua consacrazione internazionale e quella del trio che forma con l’eclettico batterista Gegè Di Giacomo (Vincenzo Nemolato) e con il chitarrista olandese Peter Van Wood (Nicolò Pasetti). Al piano ricorda i momenti importanti della sua vita: la nascita delle canzoni Maruzzella, Torero, O’ Sarracino, fino all’esplosiva Tu vuo’ fa l’americano che ha fatto ballare l’Italia degli anni ’50. Si rivede giovane pianista “ripassatore” al servizio dei cantanti lirici e alla partenza per Massawa come leader di una big band, dove scopre i ritmi africani, lo swing e il jazz che imperversano in America.

Ricorda l’incontro con Lita (Ludovica Martino), l’amore della sua vita, una ballerina veneziana e ragazza madre, della quale adotterà il figlio Pino. Con loro a Napoli trova la sintesi musicale che cercava: tradizione napoletana e ritmi jazz e dà vita al Trio che rivoluzionerà la musica nostrana.

Il successo è immediato e proietta la band in un’avventura che li vede protagonisti nei locali più in voga: dallo Shaker di Napoli fino allo scintillante Caprice, cuore del jet-set milanese. La fama è inarrestabile e Carosone parte, con un gruppo musicale rinnovato, per la sua prima tournée oltre confine, che culmina nel trionfo alla Carnegie Hall di New York.