Carlo Conti ricoverato per Covid 19, il conduttore rassicura i fan: “Torno presto in tv”

Carlo Conti ricoverato in ospedale a Firenze per Covid 19: il conduttore di Tale e Quale Show rassicura i fan (“Tutto sotto controllo. Sto migliorando grazie a medici e infermieri”).

Tra i numerosi personaggi della tv colpiti dalla seconda ondata di Covid 19, oltre a Gerry Scotti, Ilary Blasi (positiva al virus come il marito Francesco Totti) e Valentino Picone, c’è anche Carlo Conti.

Dopo qualche giorno in isolamento domiciliare (dal quale venerdì scorso ha condotto la puntata di Tale e Quale Show,) il 59enne conduttore è stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze. Si tratta di un ricovero consigliato dai medici, nonostante le sue condizioni non siano gravi ma giudicate non più compatibili con l’isolamento a casa.

La nuova puntata di Tale e Quale Show, verrà condotta dal trio Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme (giudici del programma), coadiuvati da Gabriele Cirilli.

A rassicurare i fan sulle sue condizioni, ci pensa lo stesso Carlo Conti con un post su Instagram: “Tranquilli!!! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid!!! -scrive il popolare conduttore- Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!!! Torno prestoooo! Stasera T&Q andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli!!! Forza ragazzi!!!!”.