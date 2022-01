Cardito, rapina caseificio ma viene incastrato dalle telecamere: arrestato un 24enne

Cronaca di Napoli: 24enne arrestato dai Carabinieri grazie al contributo delle telecamere di videosorveglianza dopo aver rapinato un caseificio a Cardito.

È ora di chiusura per un caseificio di Cardito a Corso Italia. Un uomo entra nell’attività commerciale e armato di pistola vuole i soldi dell’incasso. Il titolare obbedisce ma il bottino è magro: 40 euro. Il rapinatore prende il denaro e fugge.

Intervengono i Carabinieri della stazione di Crispano e di Afragola, parlano con la vittima e analizzano le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Conoscono quel rapinatore, si tratta di R. C. (24 anni, già noto alle forze dell’ordine).

I militari vanno immediatamente a casa del giovane. Nell’abitazione c’è il 24enne con addosso ancora gli abiti immortalati dalle telecamere dell’attività commerciale. Arrestato per rapina, è in attesa di giudizio. Gli indumenti sono stati sequestrati, indagini in corso per trovare l’arma utilizzata.