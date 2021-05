Cardito, scoperta area abusiva di stoccaggio rifiuti: 3 denunce

L’area abusiva di stoccaggio di rottami ferrosi era stata ricavata sotto un cavalcavia dell’Asse mediano, nel territorio di Cardito.

Tre persone sono state denunciate a Cardito (Napoli) dagli agenti della Polfer del Compartimento Campania per ricettazione e gestione illecita di rifiuti. Martedi scorso, i poliziotti hanno controllato un’area abusiva di stoccaggio di rifiuti ferrosi ricavata sotto un cavalcavia dell’Asse mediano, nel territorio di Cardito.

Qui hanno trovato il responsabile dell’ area di stoccaggio, un uomo di 43 anni; il proprietario di un autocarro scarrabile , di 39, che stava caricando materiali in ferro , ed il proprietario di un furgoncino “Apecar”, che stava scaricando rottami in ferro. Per i tre è scatta la denuncia.