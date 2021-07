Carditello Festival: l’omaggio di Tosca e Roma Sinfonietta a Morricone

Terzo appuntamento nella Reggia di Carditello, domenica 18 luglio alle ore 21, con la poliedrica artista, la storica orchestra di Ennio Morricone.

Entra nel vivo il Carditello Festival con lo straordinario Omaggio a Morricone, domenica 18 luglio, alle ore 21, nel Real Sito di Carditello (Caserta), l’evento dedicato al grande maestro, autore delle più belle colonne sonore del cinema italiano e internazionale, scomparso lo scorso anno.

La poliedrica Tosca, artista tra le più belle voci del panorama musicale italiano, e la storica orchestra di Ennio Morricone con Javier Girotto ai sassofoni, diretti dal maestro Paolo Silvestri, si incontrano nella Reggia di Carditello in occasione dell’unica data prevista nel centro-sud.

Il maestro Morricone, che ha scritto per Tosca anche alcuni dei brani contenuti nell’album “Incontri e passaggi” (1997), ha diretto l’Orchestra Roma Sinfonietta per oltre 15 anni tra incisioni discografiche e concerti in tutto il mondo.

In programma anche una sorpresa speciale dell’orchestra per ricordare Enrico Caruso, nel centenario della morte del tenore napoletano.

Prossimo appuntamento con Mario Incudine per l’Omaggio a Domenico Modugno (24 luglio, unica data per il centro-sud), poi Vinicio Capossela con il concerto dantesco “Bestiale Comedia” (28 luglio, unica data in Campania) – in occasione del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta – e Giovanni Caccamo (7 agosto, anteprima del disco in uscita a settembre) con Michele Placido dal vivo e i contributi audio di Willem Dafoe e Aleida Guevara, prima di lasciare spazio alla rassegna Jazz & Wine.



Il Carditello Festival 2021 è organizzato nel suggestivo ippodromo della Reggia borbonica dalla Fondazione Real Sito di Carditello, guidata dal 2016 dal presidente Luigi Nicolais, con il sostegno della Regione Campania, attraverso Scabec SpA, del media partner Rai Radio 1 e dei main sponsor Ferrarelle S.p.A., Land Rover Auto Prima, Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP, Aroma macchine da caffè e Amlè gioielli.