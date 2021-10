Capua, incidente tra 5 tir: due feriti e lunghe code sull’autostrada

Cronaca di Caserta: l’incidente sull’A1 tra Caserta Nord e Caianello ha visto coinvolti ben 5 tir con due autisti in ospedale. L’impatto ha causato lunghe code sull’autostrada.

Nella mattinata di oggi, lunedì 18 ottobre, c’è stato un violento incidente stradale che ha coinvolto cinque tir all’altezza di Capua, sull’autostrada A1 Milano-Roma tra Caserta Nord e Caianello.

Come riporta “Fanpage”, sono due gli autisti rimasti gravemente feriti e portati in ospedale, mentre il traffico è andato in tilt con undici km di coda in direzione Roma.

Uno dei due autisti era rimasto all’interno della cabina schiacciata e c’è voluto l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere e affidarlo al personale del 118, che ha poi provveduto a portarlo d’urgenza in ospedale. Autostrade per l’Italia ha consigliato di uscire a Santa Maria Capua Vetere, in attesa che i mezzi venissero rimossi dall’autostrada.

Sul posto le Forze dell’ordine per coordinare le operazioni, il personale medico e sanitario delle ambulanze per curare i feriti, due squadre di vigili del fuoco dei distaccamenti di Teano e di Caserta, oltre personale medico e tecnico di Autostrade per l’Italia.