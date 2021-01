Captain America sta tornando: Chris Evans sarà di nuovo il supereroe della Marvel

Captain America: Chris Evans è in trattativa per tornare a vestire i panni del popolare supereroe della Marvel.

Non solo Spider Man. C’è un altro famoso supereroe della Marvel che sta per tornare sugli schermi cinematografici: Captain America.

Come riporta il portale “Deadline”, Chris Evans (già protagonista di due film su Captain America nonché della quadrilogia degli Avengers) è in trattativa per tornare nei panni di Steve Rogers in almeno una produzione Marvel, con la possibilità di comparire anche in un secondo film.

Non si tratterebbe di una nuova avventura di Captain America, ma più di una formula più simile a quella adottata da Robert Downey Jr. dopo Iron Man 3, che appare in film come Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming.

La notizia è comunque clamorosa, soprattutto se si pensa che il 39enne attore americano aveva più volte dichiarato che avrebbe “appeso lo scudo” dopo Avengers: Endgame (l’ultimo film della saga, uscito nel 2019).