Capri, Wanda Nara si tuffa nella Grotta Azzurra: rischia una multa

Capri: Wanda Nara (showgirl, moglie e procuratrice dell’attaccante argentino Mauro Icardi) rischia una multa fino a 3000 euro per essersi tuffata nelle acque della Grotta Azzurra.

Tra i tanti turisti vip presenti in questi giorni sull’isola di Capri, c’è anche Wanda Nara, showgirl, moglie e procuratrice di Mauro Icardi (attaccante argentino del PSG nonché ex Inter). Come ogni estate, la bella argentina sta raccontando le vacanze ai suoi numerosissimi follower su Instagram (quasi 8 milioni) a suon di foto e video. Tuttavia, tra i tanti contenuti postati, c’è anche un possibile “autogol”.

Come riporta “Fanpage”, Wanda Nara rischia fino a 3000 euro di multa per il bagno proibito nella Grotta Azzurra, immortalato nelle sue stories con in sottofondo la celeberrima “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno.

Tuffarsi in quelle acque è infatti vietato da una specifica ordinanza della Capitaneria di Porto di Napoli. A causa della corrente e della risacca, sono pericolosi per i bagnanti sia l’ingresso sia l’uscita a nuoto. Le sanzioni sono salate: da 1000 a 3000 euro di multa.

Foto: pagina Instagram Wanda Nara