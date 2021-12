Capri, focolaio Covid 19 alla Ippolito Nievo: martedì 14 dicembre due plessi tornano in classe

La Asl Napoli 1 ha fatto il punto sul focolaio di Covid 19 in una scuola di Capri: lunedì 13 dicembre la sanificazione, martedì 14 gli alunni di due dei tre plessi scolastici di nuovo in presenza.

Martedì 14 dicembre gli alunni di due dei tre plessi dell’Istituto Ippolito Nievo di Capri potranno tornare regolarmente a seguire le lezioni in presenza.

Il dirigente scolastico, d’accordo con il sindaco di Capri Marino Lembo e l’ASL Napoli 1 Centro, già nella giornata di lunedì, provvederà alla sanificazione di due dei tre plessi dell’istituto (Salvia e Centrale), consentendo la ripresa delle lezioni per tutti gli alunni precedentemente posti in quarantena, ad eccezione degli studenti ancora positivi e dei loro contatti stretti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

La struttura sanitaria ricorda in una nota “che, come previsto dalle Circolari Ministeriali che riguardano i casi Covid in ambito scolastico, l’ASL Napoli 1 Centro aveva imposto la quarantena per 3 classi della scuola primaria IV novembre (classi II A, IV B, e V A); mentre per la classe IV A della scuola primaria Salvia e per la IV A della scuola IV Novembre era stata attivata la sorveglianza con testing a T 0 e T 5”.

Inoltre, “quanto sopra a valle dell’esito dei circa 500 tamponi eseguiti per screenare l’intera popolazione scolastica è personale scolastico che ha dato, al T 0, solo ulteriori due positivi. Proprio gli alunni del plesso IV Novembre proseguiranno in Dad fino a venerdì 17 dicembre, nella giornata di lunedì l’ASL Napoli 1 Centro valuterà un rientro in presenza per i soli alunni delle sezioni E e H”.