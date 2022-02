Capodimonte, incidente stradale tra un’auto e una moto in via Miano: un ferito

Cronaca di Napoli: a causa di un incidente con un’auto in via Miano (nel quartiere Capodimonte) il conducente di una moto è stato trasportato al Cto.

Intorno alle 16 di ieri pomeriggio, martedì 22 febbraio, si è verificato un incidente stradale in via Miano, nel quartiere napoletano di Capodimonte.

Come riporta “Fanpage”, l’impatto ha coinvolto un’auto e una motocicletta di grossa cilindrata. Il giovane in sella alla moto è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Cto, dove è stato sottoposto agli accertamenti clinici: avrebbe riportato delle fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente ha causato temporaneamente il blocco della circolazione su quel tratto di strada e ha mandato in tilt il traffico sull’intera area.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, l’incidente sarebbe avvenuto mentre l’automobile era impegnata in una inversione ad U su via Miano: l’uomo in sella alla moto si sarebbe trovato la strada improvvisamente sbarrata e non sarebbe riuscito a frenare in tempo, colpendo la vettura sulla parte posteriore destra.

L’impatto avrebbe fatto quindi impennare la motocicletta, bloccandola in verticale, per cui il guidatore sarebbe stato scaraventato violentemente al suolo. Illeso, invece, l’autista dell’automobile.