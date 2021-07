Canottaggio: il napoletano Gennaro di Mauro gareggerà a Tokyo 2020

Canottaggio: Gennaro Di Mauro (classe 2001 e alto 2,10 metri) gareggerà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel singolo (sognando una medaglia).

Tra gli atleti che rappresenteranno l’Italia del canottaggio a Tokyo 2020 ci sarà anche Gennaro Di Mauro, classe 2001 e alto ben 2,10 metri, al debutto nella competizione più bella.

Come riporta “Il Mattino”, l’atleta nato a Massa di Somma, scuola Canottieri Napoli ma dallo scorso anno tesserato per il Circolo Canottieri Aniene, è approdato a Tokyo ereditando il pass conquistato due anni fa da Simone Martini (SC Padova), frenato in da problemi fisici.

Dopo Matteo Stefanini, ultimo singolista azzurro ai Giochi di Atene 2004, Di Mauro avrà l’onore di riportare in acqua il singolo italiano ad un’Olimpiade dopo ben 17 anni.

Questo ragazzo (che festeggerà 20 anni il prossimo 8 novembre) sogna una clamorosa medaglia, dopo che nel singolo ha già disputato due Mondiali junior, un Europeo Assoluto e uno junior, due tappe di Coppa del Mondo.

Le gare di canottaggio di Tokyo 2020 si svolgeranno nel Sea Forest Waterway dal 23 al 30 luglio.