Campionato Italiano Velocità in Salita: buona la prima per Marco Gabrielli

Marco Gabrielli è riuscito a portare a casa un 6° posto nella classifica SuperOpen 600 nelle Prove ufficiali e un 9° posto in Gara 1.

A bordo di una Ducati 848 del Team Birba Racing Marco Gabrielli è riuscito a portare a casa un 6° posto nella classifica SuperOpen 600 nelle Prove ufficiali e un 9° posto in Gara 1, sempre nella classifica SuperOpen 600.

La Parole di Marco dopo la gara: “E’ andata bene, dai, ho corso con la moto nuova senza provarla, l’ho conosciuta praticamente durante le prove e la gara. Il sesto posto era davvero inaspettato, non pensavo andasse così bene, purtroppo abbiamo avuto molti problemi sia durante le prove che durante la gara, la frizione non lavorava bene, specialmente nelle cambiate in partenza non riuscivo a dare il meglio. Per questo motivo ho fatto due errori e ho perso un po’ di tempo, peccato potevo fare molto meglio, però, dai, è andata così.”

Segnaliamo che Gara 2 non si è svolta a causa di un brutto incidente nelle prove della domenica mattina che ha coinvolto un sidecar e ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Questo ha provocato un forte ritardo e Gara 2 è saltata.

“Adesso mi aspetta Deruta con la Coppa Italia fra due settimane e lì spero di poter correre con l’Aprilia, sicuramente faremo di meglio.”