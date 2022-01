Campi Flegrei, ieri sera altra scossa di terremoto: magnitudo 2.3

Campi Flegrei: alle 20.37 di giovedì 6 gennaio i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato una nuova scossa di terremoto (avvertita anche a Napoli).

Alle 20.37 di giovedì 6 gennaio, i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato un’altra scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei (senza conseguenze per cose o persone).

Il sisma è stato di magnitudo 2.3 della scala Richter, con epicentro nella zona del vulcano Solfatara a Pozzuoli ad una profondità di 2,76 chilometri.

Come accade quasi sempre, la scossa è stata avvertita non solo a Pozzuoli, ma anche in alcuni quartieri di Napoli, come Agnano, Fuorigrotta, Bagnoli e Pianura.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, dall’inizio del 2022 sono stati già 53 i terremoti registrati dalla sala operativa dell’Ingv di Napoli nella zona dei Campi Flegrei.