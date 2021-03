Campania Teatro Festival: l’anteprima affidata a Riccardo Muti

La quattordicesima edizione del Campania Teatro Festival andrà in scena dal 12 giugno all’11 luglio 2021 con 159 eventi. L’anterprima della prestigiosa manifestazione sarà diretta da Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile “Luigi Cherubini”.

Anche per questa quinta edizione 2021, Ruggero Cappuccio è stato riconfermato direttore, per quella che doveva essere “Napoli Teatro festival” e che invece è diventata “Campania Teatro Festival”; la denominazione è cambiata, ma lo slogan Il teatro rinasce con te, è sempre lo stesso, soprattutto adesso che abbiamo una valenza completamente diversa e molto significativa.

Con il sostegno fattivo della Ragione Campania si punta ad una manifestazione che sappia coniugare la cultura nazionale con le bellezze uniche e suggestive della nostra regione, che offre incantevoli scenari non solo di natura incontaminata, ma anche di siti architettonici, storici e paesaggistici di notevole spessore culturale.

1500 i lavoratori dello spettacolo che saranno impegnati in questo grande evento, che poterà la cultura del teatro al servizio del pubblico, di un pubblico sempre più attento ed esigente, desideroso di trascorrere finalmente a teatro ore preziose di cultura e coinvolgimento emotivo.

Sedi dell’evento

Il Real Bosco di Capodimonte è stato scelto come sede principale del Festival, con l’allestimento di almeno otto palchi, che ospiterà per circa un mese una vera e propria cittadella teatrale che si svilupperà tra il Giardino Paesaggistico di Porta Milano, il Casino della Reggia, il Cortile della Reggia, la sede della Manifattura della Porcellana, il Giardino Paesaggistico Pastorale, le Praterie della Capraia, il Giardino dei Principi e lo spazio del Cisternone.

Anche se il Festival si svolgerà a Pompei, Caserta, Pietrelcina, Avella e Salerno, Capodimonte sarà il fulcro centrale dell’intera manifestazione, sede del museo omonimo, uno dei più prestigiosi della città partenopea, che ospita capolavori di eccezionale importanza internazionale, come La Crocifissione del Masaccio, o la Trasfigurazione di Giovanni Bellini.

Ma il pezzo forte di questo Festival è senza dubbio la sua preziosa anteprima che, come ho già anticipato, sarà caratterizzata dalla presenza dell’Orchestra giovanile “Luigi Cherubini” diretta da Riccardo Muti, che per l’occasione registrerà tale evento al Teatro Mercadante e sarò possibile seguirlo in streaming dal 26 marzo su live.napoliteatrofestival.it, cultura.regione.campania.it, ansa.it e ravennafestival.live. I biglietti costeranno ancora da 8 a 5 euro e saranno gratuiti per le fasce sociali più deboli.