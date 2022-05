Calciomercato Napoli, visite mediche per l’uruguaiano Olivera

Calciomercato Napoli: dopo aver trovato l’accordo con il Getafe, l’uruguaiano Mathias Olivera sta svolgendo le visite mediche a Roma.

Calciomercato Napoli | Secondo rinforzo per il Napoli in vista Champions League dopo Khvicha Kvaratskhelia. È Mathias Olivera che sta svolgendo le visite mediche a Roma. Gli azzurri hanno trovato l’accordo con il Getafe per l’esterno uruguaiano, obiettivo della società già nel mercato di gennaio quando i due club hanno impostato l’affare in vista dell’estate. Olivera si trasferirà con la formula del prestito con obbligo di riscatto: il costo totale dell’operazione dovrebbe superare i 15 milioni di euro, bonus compresi, visto che il Napoli ha alzato la propria offerta per andare incontro alle richieste del Getafe.

Classe ’97 Olivera è un terzino sinistro che, all’occorrenza, può giocare da esterno di centrocampo. Nell’ultima stagione, infatti, ha disputato diverse partite da quinto a sinistra nel 3-5-2. Olivera è entrato anche nel giro della nazionale uruguaiana dove ha debuttato lo scorso 28 gennaio contro il Paraguay. L’esterno è stato convocato dal CT Diego Alonso anche per i prossimi impegni contro Messico (2 giugno), Stati Uniti (5 giugno) e Giamaica (11 giugno).