Calciomercato Napoli, Manchester United e Liverpool su Koulibaly: De Laurentiis fissa il prezzo

Calciomercato Napoli: duello in Premier League per il difensore senegalese, che piace a Manchester United e Liverpool. Ecco la richiesta del patron azzurro secondo fonti d’oltremanica.

Kalidou Koulibaly non e’ in vendita a meno che qualcuno non metta sul piatto 100 milioni di sterline. E’ questo il messaggio che Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, recapita via “Talksport” ai club inglesi che sarebbero ancora sulle tracce del 29enne centrale franco-senegalese. Manchester United e Liverpool, in particolare, sarebbero le squadre maggiormente interessate: i Red Devils sono da tempo alla ricerca di un partner per Maguire, ad Anfield e’ emergenza in mezzo alla difesa visti gli infortuni di Van Dijk e Gomez e i continui problemi fisici di Matip.

Ma contattato da “Talksport”, De Laurentiis avrebbe ribadito l’incedibilita’ di Koulibaly se non per offerte sopra i 110 milioni di euro. Per quanto riguarda invece le voci su Maksimovic, il presidente del Napoli avrebbe confermato che il Liverpool si era interessato ma che non ha piu’ avuto notizie da Anfield.