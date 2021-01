Calciomercato Napoli, ufficiale: Milik al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto

Calciomercato Napoli: è ufficiale il trasferimento, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dell’attaccante Arek Milik all’Olympique Marsiglia.

- Advertisement -

Il Calcio Napoli ha ufficializzato in serata la cessione, in prestito, dell’attaccante polacco Arek Milik al Marsiglia. “La SSC Napoli si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club partenopeo – comunica che il calciatore Arkadiusz Milik è stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto, all’Olympique de Marseille”.